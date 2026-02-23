Strasser-Areal Balingen: Nun fehlen 1,6 Millionen Euro

Man befand sich schon auf der Zielgeraden für das Strasser-Areal. Doch kurz vor Schluss ist das Wohnbauprojekt auf der Plaza gescheitert.
Es ist kaum vorstellbar, wie viel Zeit und Energie Stadtverwaltung, Gemeinderat und Wohnbaugenossenschaft im vergangenen Jahr in das Thema Bebauung des Strasser-Areals gesteckt hatten. Vor einem Monat dann der Nackenschlag: Das Projekt ist gescheitert. Wir haben uns noch mal bei der Stadt und der Balinger Wohnbaugenossenschaft nach den Hintergründen erkundigt und gefragt, wie es nun weitergeht.