Straßenverkehr in Schiltach

1 Fußgänger und Radfahrer teilen sich den Weg Richtung Reichenbächle.Foto: Sum Foto: Schwarzwälder Bote

Infrastruktur: Schnelle Radler treffen auf ältere Menschen mit Rollator oder Rollstuhl

Schiltach. Ein Schild, das Radfahrer auf Senioren hinweist? Für den Bereich beim Schiltacher Pflegeheim ist das im Gemeinderat angeregt worden.

Der Geh- und Radweg zwischen dem Gottlob-Freithaler-Haus und der Brücke vor Reichenbächle wird rege genutzt. Sowohl von Senioren mit Rollator oder Rollstuhl als auch von Rennradfahrern und Mountainbikern, die "teils sehr zügig unterwegs sind und ohne Klingel", sagte Jacqueline Stehle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Außerdem gebe es dort eine recht scharfe Kurve. Sie sei von mehreren Seiten –­ von Fußgängern und von Anwohnern –­ angesprochen worden, ob dort eine Beschilderung möglich sei, die Radfahrer darauf hinweise, dass "dort Senioren unterwegs sind". Gerade aus Richtung Schramberg kommend, wo die Nähe zum Pflegeheim eben nicht ersichtlich sei.

Mehr Bänke gewünscht

Ulrich Kohler führte an, dass ihn die Beschwerde erreicht habe, dort stünden "zu wenige Bänke". Stehle ergänzte, dass in der Corona-Zeit nur eine Person auf einer Bank habe sitzen können, sodass zu überlegen sei, an der ein oder anderen Stelle eine zweite Sitzgelegenheit nebendran aufzustellen.

Bürgermeister Thomas Haas bat Stehle und Kohler, sich vor Ort ein Bild zu machen und dann mit dem Thema nochmals auf die Verwaltung zuzukommen. Diese hatte sich allerdings schon einmal vor Jahren mit dem Thema beschäftigt.