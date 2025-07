Der Themenblock „Park- und Geschwindigkeitssituation“ in Bildechingen wurde bei der Ortschaftsratssitzung intensiv besprochen.

Es kristallisierte sich auch die Aufgabenstellungen heraus, die man bei der nächsten Verkehrsschau ansprechen möchte.

In den vergangenen Begehungen sei einiges untergegangen und der Ortsvorsteher wundert sich, dass Aufgaben, die man vor Jahren besprochen hat, plötzlich wieder aufploppten. „Leider sind aber auch unsere aktuellen Meldungen zur Verkehrsschau untergegangen. Daher möchte ich erneut sammeln, damit wir diese gezielt eingeben können“, gab er als Grund für diesen Tagesordnungspunkt an.

„Wir müssen uns im Vorfeld der Begehung klar werden, was wir wollen, denn wenn Verkehrsschau ist, kann man keine Punkte mehr einbringen“, erklärt Rüdiger Holderried auch Nachfrage. Er ergänzte, dass eine Verkehrsschau nicht für alle Ortschaftsräte offen ist. „Man schaut sich ja nicht nur die Probleme von einem Stadtteil an und wenn von jedem Ort drei oder vier Räte dabei wären, würde das jeden Rahmen sprengen, da Experten von der Verwaltung, den Behörden und der Polizei schon eine große Gruppe bilden. „Und wenn sich dann die Ortschaftsräte sogar wegen eines Problems noch vor versammelter Mannschaft streiten, dann ist das eher kontraproduktiv“, merkte Michael Laschinger an.

Bundesstraße / Tempo 30 von Ortsschild zu Ortschild

Aktuell gilt zwar auf großen Teilen der Hauptverkehrsstraße durch den Ort Tempo 30, doch an den Ortsein- beziehungsweise Ausgängen nach oder von Richtung Horb herkommend, gelten unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben. Um hier Klarheit herzustellen, fordert das Bildechinger Gremium das von Ortschild zu Ortschild Tempo 30 km/h gelten soll. Das Gleiche soll für den Ortseingang von Mühlen herkommend gelten. Eventuell muss hier noch auf das Lärmgutachten gewartet werden.

Die Situation in der Robert-Bosch-Straße

Auch dort wünscht sich der Ortschaftsrat, dass die Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h erfolgt. (Aktuell 50 km/h) Zudem soll ein einseitiges Halteverbot entstehen. Wünschenswert wären auch Querungshilfen, denn diese vielbefahrene Straße muss von Schulkindern auf ihrem Weg in die Schule gequert werden. Eine Geschwindigkeitsreduktion erscheint zielführend.

Diese Themen gibt es um Holunderweg

Nach dem Neubau der Mehrfamilienhäuser wird teilweise der Privatweg als Abkürzung zur Robert-Bosch-Straße in nicht angemessener Geschwindigkeit genutzt. Der Anwohner möchte, dass hier eine Art „Bremse“ in die Straße integriert wird. Rüdiger Holderried will auch mit dem Bauträger sprechen, ob man auf dem Teilstück eines privaten Grundstücks etwas realisieren kann.

Lindenbrunnenstraße und Hartmannstraße sowie weitere Punkte

In der Lindenbrunnenstraße und Hartmannstraße

muss vor allem die Parksituation geklärt werden. Autos stehen oft halb in der Straße. Nicht nur im hinteren Teil der Straße, von „Volzhaus“ (gegenüber vom „Adler“) in Richtung Tennisplätze entstehen dadurch Engstellen, dass kein Bus oder Traktor durchkommt. geschweige denn Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

Weiter möchte das Gremium

die Parksituation in der Hartmannstraße mit in den Plan nehmen. Die Parksituation ist so, dass viele Autos direkt bis ganz oben an die Einfahrt der Bundesstraße parken. „Dort wird es dann eng“ wusste Holderried. Deshalb plädiert er für ein einseitiges Parkverbot und dafür, dass das Parkverbotsschild versetzt werden soll.

Der Ortsvorsteher

erinnerte auch daran, dass man vom Ortschaftsrat nie der Option, dass man nun auch wieder von Horb kommend rechts in die Hartmannstraße einfahren darf, zugestimmt habe.

Aber bei der letzten Verkehrsschau 2024

kam es zu dem Ergebnis der jetzigen Öffnung. Der Ortschaftsrat hat sich mit diesem Ergebnis arrangieren müssen“ sein Fazit.

Ansonsten sei die Zwischenbilanz

nach der Öffnung der Hartmannstraße durch Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in diesem Bereich der Bundesstraße sehr positiv.