Vernissage der Balinger Künstlerin Petra Penz – gestische Kraft und tiefe Lebendigkeit

Petra Penz, Malerin aus Balingen, zeigt ihre abstrakte Kunst bis Samstag, 24. Mai, in der Rathausgalerie. Die Vernissage von „Zwischen Einander“ fand am Freitag statt. Oberbürgermeister Dirk Abel freute sich darüber, dass „das Rathausfoyer nun so farbenfroh leuchtet.“