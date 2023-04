1 Die L 442 wird gesperrt. Foto: © Bergfoto – stock.adobe.com

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Donnerstag, 6. April, zwischen Dürrwangen und Stockenhausen sowie in den Ortsdurchfahrten Stockenhausen und Zillhausen auf Baustellen und damit verbunden auf Umleitungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an den Fahrbahndecken, die das Landratsamt Zollernalbkreis und die Stadt Balingen zur Substanzerhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit ausführen lassen.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, soll die Gesamtmaßnahme bis Anfang Mai 2023 abgeschlossen sein. Das Landratsamt Zollernalbkreis und die Stadt Balingen bitten Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit um Verständnis. Gearbeitet wird einerseits an der Landesstraße 442 zwischen dem Ortsende von Balingen-Dürrwangen und dem Ortsbeginn von Balingen-Stockenhausen. Zudem lässt die Stadt Balingen in einem Teilstück der Ortsdurchfahrt von Stockenhausen sowie in der Ortsdurchfahrt von Zillhausen im Teilabschnitt zwischen dem Ortsbeginn und der Zufahrt zum Friedhof-Parkplatz und in einem Teilstück der Riesestraße in Zillhausen die Fahrbahndecke erneuern.

Umleitungen eingerichtet

Für die Ausführung der Arbeiten muss die L 442 zwischen Dürrwangen und Stockenhausen sowie in der Ortsdurchfahrt von Stockenhausen für den Verkehr voll gesperrt werden. Im Bereich der Ortsdurchfahrt von Zillhausen können die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung der L 442 ausgeführt werden; die Verkehrsregelung erfolgt dort durch eine Ampel. Für die Ausführung der Arbeiten in der Riesestraße ist eine Vollsperrung notwendig.

Während der gesamten Bauzeit wird für den Verkehr eine überörtliche Umleitung eingerichtet. Diese erfolgt ab Dürrwangen über die Landesstraße 446 auf die Bundesstraße 463 bis Lautlingen sowie über Margrethausen und Pfeffingen. Durch die Vollsperrung zwischen Dürrwangen und Stockenhausen ist zudem der ÖPNV tangiert; deshalb werden die Bautätigkeiten in diesem Abschnitt in die schulfreie Zeit gelegt.

Kosten: 350 000 Euro

Für den Anliegerverkehr in Stockenhausen ist eine innerörtliche Umleitungsstrecke ausgewiesen, gleiches gilt in Zillhausen aufgrund der Sperrung der Riesestraße. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 350 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Balingen getragen.