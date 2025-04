Die Realität hat auch bei „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) die ehrgeizigen Breitbandausbau-Zeitpläne überholt.

Doch: Nächste Woche will das Unternehmen laut Mitteilung der Stadtverwaltung in der Bergstraße einen neuen Abschnitt für sein Wolfacher Ortsnetz angehen. Das beschert für voraussichtlich vier Wochen eine abschnittsweise Sperrung der Straße und eine Verlegung des Wochenmarkts.

Konkret werde die Bergstraße von Montag, 28. April, bis Samstag, 24. Mai, gesperrt. Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit nicht möglich sein, weshalb die Hauptstraße frei bleiben muss.

„Zur Sicherstellung des fließenden Verkehrs durch die Hauptstraße wird der Wochenmarkt mittwochs und samstags für den Zeitraum der Maßnahme in den Schlosshof verlegt“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Die Leerrohre in der Bergstraße sollen in verschiedenen Abschnitten verlegt werden.

Heißt: Die Baustelle wandert. Der Parkplatz hinter dem Rathaus bleibe während der gesamten Bauzeit über das Wäschergässle sowie, je nach Baufortschritt, entweder aus Richtung Stadtbrücke oder aus Richtung Bahnhofstraße erreichbar.

Private Parkplätze und Garagen werden aber zwangsläufig zeitweise nicht erreichbar sein. Die Eigentümer würden dazu durch die UGG und die in ihrem Auftrag arbeitende Baufirma Insyte separat benachrichtigt. Baustart für das Ortsnetz der UGG in Wolfach war Mitte März 2024.

Vom Oberen Kastaniendobel abwärts sollte damals zunächst der Straßburgerhof erschlossen werden, parallel sollte ein weiterer Bautrupp ab Ende April im Bereich Langenbach/Erwin-Schmider-Straße oberhalb des Stadions die Arbeit aufnehmen.

In der Innenstadt sollte der Glasfaserausbau starten, wenn der Straßburgerhof abgeschlossen ist. „Wenn’s gut läuft“ ab September oder Oktober, hatte Oberbauleiter Julio Llorente vor Baustart in Aussicht gestellt.

Der Zeitplan war so offensichtlich nicht zu halten, denn mit der Bergstraße stehen erst jetzt die ersten Arbeiten im Bereich Innenstadt an. Dabei gehe es der UGG vorrangig um die Verbindung zum zentralen Verteiler beim Stadion, dem sogenannten Pop, erklärte Wolfachs stellvertretender Bauamtsleiter Josef Vetterer am Mittwoch auf Nachfrage. „Da gehen sie jetzt dran.“

Der Straßburgerhof „ist weitgehend fertig“, bilanzierte Vetterer. Teilweise seien dort sogar schon Glasfasern in die Leitungen eingeblasen. Auch die Bereiche Vor Langenbach und Schmelze seien weitgehend fertig.

Angefangen, vor dem Winter, aber abgebrochen worden, sei der Ausbau im Bereich Franz-Disch-Straße. Und auch in der Schiltacher Straße laufen noch Arbeiten. Weiter wolle sich UGG auch an eine anstehende Kinzig-Querung im Zug einer Rohrbruch-Sanierung zwischen Schiltacher Straße und Grieshaber-Areal anschließen, sagte Vetterer.

Vom Unternehmen UGG selbst war am Mittwoch „aufgrund der Osterzeit“ keine Auskunft zu erhalten, informierte deren PR-Agentur We Communications. Die angefragte Auskunft zum weiteren Zeitplan für die Bauarbeiten in Wolfach wolle man aber zeitnah nachreichen.