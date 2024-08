Straßensperrung in Göllsdorf: Hier wird ab September gebaut

2 Der erste von zwei Bauabschnitten umfasst die Leo-Sandel-Straße von Hausnummer 13 bis Hausnummer 18. Foto: Weidlich

Ab Anfang September wird in Göllsdorf die Leo-Sandel-Straße umfassend erneuert.









Die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung erneuern die Entwässerungskanäle sowie Wasser- und Gasleitungen in der Leo-Sandel-Straße in Göllsdorf.Bis voraussichtlich Ende November kommt es im ersten Bauabschnitt zu Straßensperrungen, wie per Pressemitteilung informiert wird. Teilweise werden Hausanschlüsse ausgetauscht. Abschließend wird die Stadt Rottweil einen Straßenvollausbau durchführen.Der erste von zwei Bauabschnitten umfasst die Leo-Sandel-Straße von Hausnummer 13 bis Hausnummer 18. Die Straße Am Dättele ist von der Leo-Sandel-Straße bis Hausnummer 3 betroffen.Eine Umleitung über die Hofluckenstraße und Holzhalde zum hinter der Baustelle liegenden Teil der Leo-Sandel-Straße wird eingerichtet.Eine Durchfahrt von der Leo-Sandel-Straße in die Kirchenäckerstraße kann laut Pressemitteilung nicht durchgängig gewährleistet werden. Die Zufahrt zur Straße Am Dättele über die Leo-Sandel-Straße ist gesperrt. Für Anwohner werden, wo möglich, gesonderte Zufahrten eingerichtet. Eine Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken kann während der Bauzeit jedoch nicht durchgängig gewährleistet werden. Eine fußläufige Andienung ist zu jederzeit möglich.