Straßensperrung in Balingen: Bauarbeiten werden verschoben

Die Kabelarbeiten in der Hermann-Hesse-Straße beginnen erst in einer Woche.

Die von der Firma Omexon im Auftrag der Stadtwerke Balingen ausgeführten Kabelarbeiten in der Hermann-Hesse-Straße mussten verlegt werden.

Sie beginnen nun am 8. September mit einer halbseitigen Sperrung der Hermann-Hesse-Straße.

Ab dem 15. September muss die Wilhelm-Kraut-Straße aufgrund der Maßnahme für voraussichtlich eine Woche im Kreuzungsbereich der Hermann-Hesse-Straße vollgesperrt werden.

Umleitungen sind ausgewiesen. Der Abschluss der Bauarbeiten verschiebt sich entsprechend ebenfalls um 14 Tage auf den 10. Oktober.