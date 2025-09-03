Straßensperrung in Balingen Bauarbeiten werden verschoben (red/pm) 03.09.2025 - 09:44 Uhr 1 Die Hermann-Hesse-Straße wird gesperrt. Foto: Jessica Müller Die Kabelarbeiten in der Hermann-Hesse-Straße beginnen erst in einer Woche. Link kopiert Die von der Firma Omexon im Auftrag der Stadtwerke Balingen ausgeführten Kabelarbeiten in der Hermann-Hesse-Straße mussten verlegt werden. Sie beginnen nun am 8. September mit einer halbseitigen Sperrung der Hermann-Hesse-Straße. Ab dem 15. September muss die Wilhelm-Kraut-Straße aufgrund der Maßnahme für voraussichtlich eine Woche im Kreuzungsbereich der Hermann-Hesse-Straße vollgesperrt werden. Umleitungen sind ausgewiesen. Der Abschluss der Bauarbeiten verschiebt sich entsprechend ebenfalls um 14 Tage auf den 10. Oktober.