Straßensperrung in Balingen: Anwohner und Autofahrer brauchen weiterhin Geduld

Straßensperrung in Balingen

1 Bis die Bagger und Baumaschinen in der Oberen und Unteren Kirchstraße verschwunden sind, wird es noch eine Weile dauern. Foto: Thiercy

Die Stadt Balingen will klimaneutral werden. Ein Baustein: Die Nahwärme. In der Innenstadt werden Wärmeleitungen verlegt. Obere und Untere Kirchstraße sind gesperrt, demnächst ist der Durchgang beim Volksbank-Neubau an der Reihe.









Begonnen mit den ersten Arbeiten wurde Mitte November 2023 in der Unteren Kirchstraße. Im Dezember erfolgte die Sperrung der Querung zur Dammstraße. Im Januar 2024 erstreckte sich die Baustelle dann bis in die Obere Kirchstraße, die Querung über die Froschstraße ist dicht. Von März an wird die Schwanenstraße bis September gesperrt.