Zwischen Endingen und Erzingen müssen Autofahrer Geduld haben.

Die Bundesstraße 27 wird zwischen Endingen und Erzingen saniert. Für die Bauarbeiten wird die Straße ab Montag halbseitig gesperrt.









Zur Substanzerhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit lässt das Landratsamt ab Montag, 24. April, die Fahrbahn der B 27 in der Ortsdurchfahrt Balingen-Endingen reparieren. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt zwischen der Einmündung zur Kreisstraße 7136 (Lehrstraße) bis zum Ortsausgang in Richtung Erzingen.

Autofahrer werden umgeleitet

Die Arbeiten sollen bis Freitag, 28. April, dauern. Für die Ausführung der Reparaturarbeiten wird die B 27 zwischen der Einmündung zur K 7136 (Lehrstraße) in Endingen und der Einmündung zur K 7127 (Bellingerstraße) in Erzingen halbseitig gesperrt. Für den Verkehr in Richtung Balingen wird ab Dotternhausen eine Umleitung über die Landesstraße 442 über Weilstetten und die B 463 eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Dotternhausen wird durch die Baustelle geführt.