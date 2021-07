Arabische Spezialitäten Syrer will mit süßen Backwaren durchstarten

Ahmad Al Hasan betreibt seit Kurzem mit seiner Frau Reem Arnaout das Geschäft "Al Hasan Café und Süßigkeiten" in der Horber Hirschgasse. Dass der Laden nun in Horb existiert, hat vor allem etwas mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun.