1 Am Montag starten die Sanierungsarbeiten am erst unlängst geflickten Straßenabschnitt. Foto: Schnekenburger

Sie ist bei Autofahrern eine beliebte Abkürzung zwischen Beffendorf und Wiesoch-Kreisverkehr: die L 413. In beklagenswertem Zustand befindet sie sich schon lange, seit einigen Wochen ist sie nun aber vollgesperrt – zum Ärger mancher Bürger. Aber: Nun soll sich auf der Strecke etwas tun.









Anlass für die Sperrung der Straße, die am Wasserturm vorbeiführt, war eine größere Bruchstelle in der Fahrbahn. An einer Stelle dringe von unten immer wieder Wasser in die Straße ein, was zu Schäden an der Fahrbahnoberfläche geführt habe, erklärt Andrea Schmider, Pressesprecherin des Landratsamtes.