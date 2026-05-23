Straßensanierung in St. Georgen: Böse Überraschung lauert tonnenschwer unter der Fahrbahn

Zuerst war die Freude groß, was die Kosten für die Sanierung von Hans-Thoma- und Hasemannstraße anbelangte. Nun folgte die böse Überraschung.

Mit Baggern und Co. wird in der Hans-Thoma- und Hasemannstraße in St. Georgen derzeit viel Material bewegt. Die Sanierung der Straßenabschnitte ist in vollem Gange – im unteren Bereich der Hans-Thoma-Straße ist bereits einiges an Fahrbahnbelag abgetragen worden. Was darunter lauerte, wird nun zum Problem. Es bringt die Kostenplanung der Stadt durcheinander.

Dabei hatte das Projekt in finanzieller Hinsicht durchaus positiv begonnen: In seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres hatte das Gremium den Auftrag für die Maßnahme übergeben – und dabei eine positive Überraschung erlebt. Denn die Sanierung von etwa 200 Metern Straße inklusive Abwasserkanal, Wasser-, Gas- und Stromleitung konnte das Gremium für etwa 749.000 Euro vergeben. In der Kostenplanung war die Stadtverwaltung noch von knapp 1,44 Millionen Euro ausgegangen.

Einiges an Straßenbelag ist bereits abgetragen. Foto: Helen Moser

Damals habe man sich über das Ausschreibungsergebnis gefreut, blickte Bürgermeister Michael Rieger zurück. „Jetzt kommt ein Nachtrag, der nicht für große Freude sorgt und das Ersparte wieder auffrisst.“ Denn nun – einige Wochen, nachdem die Arbeiten angelaufen sind – muss die Kostenplanung für die Maßnahmen doch noch einmal deutlich nach oben korrigiert werden.

Fast fünfmal so viel wie geplant

Grund ist das, was die Arbeiter unter der Straßenoberfläche fanden: Tränkschotter und Teer – und zwar auf einer deutlich größeren Fläche als ursprünglich angenommen. Man habe gewusst, dass da belastetes Material unter der Straßenoberfläche lauere, und das auch in der Ausschreibung berücksichtigt, berichtete Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, in der Sitzung des Gemeinderats. Aber das Ausmaß der Belastung habe sich dann doch als deutlich größer herausgestellt, als die Voruntersuchungen vermuten ließen. Warum? „Alle sind ratlos“, musste Tröndle bekennen.

Auch im Kreuzungsbereich von Hans-Thoma- und Hasemannstraße haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Foto: Helen Moser

Jetzt jedenfalls ist das belastete Material vorhanden. Und es will entsorgt sein. Ursprünglich war man von etwa 150 Tonnen ausgegangen. Nun fallen den Angaben der Stadtverwaltung zufolge etwa 580 Tonnen mehr an als ursprünglich geplant.

Günstigerer Tonnenpreis für Entsorgung

Diese ganze Menge zum ursprünglichen Preis von 269,03 Euro pro Tonne zu entsorgen – so große Mehrausgaben wollte die Stadtverwaltung vermeiden. Deshalb habe man das Gespräch mit dem Bauunternehmen gesucht, erklärte Tröndle. Das habe eine andere Entsorgungsmöglichkeit gefunden, sodass die zusätzlich angefallenen etwa 580 Tonnen zum günstigeren Preis von 179,99 Euro pro Tonne entsorgt werden.

Gesamtkosten steigen deutlich

Dennoch wird die Maßnahme deutlich teurer. Laut Sitzungsvorlage für den Gemeinderat steigen die Bruttokosten um insgesamt gut 124.000 Euro. Da die Kosten der Maßnahme unter mehreren Trägern aufgeteilt werden – neben Stadt und Stadtwerken sind noch die EGT, die Stadtwerke Villingen-Schwenningen und der Zweckverband Breitbandversorgung mit im Boot –, muss St. Georgen nicht alle Mehrausgaben zahlen.

Schweres Gerät kommt auf der abgesperrten Straße zum Einsatz. Foto: Helen Moser

Gleichwohl ist die Stadt von allen Beteiligten am stärksten belastet: Die Kosten für den Straßenbau steigen der Sitzungsvorlage zufolge um fast 47 Prozent, jene für die Kanalisation um knapp 29 Prozent.

Johann-Sebastian-Bach-Straße später dran

Um diese Mehrkosten zu finanzieren, setzt die Stadtverwaltung Haushaltsmittel ein, die 2026 eigentlich für die Sanierung der Johann-Sebastian-Bach-Straße vorgesehen waren. Diese Maßnahme werde in diesem Jahr ohnehin nicht mehr realisiert, erklärte Tröndle – aus Kapazitätsgründen im Bauamt, aber auch, weil die Sanierung frühestens im Herbst starten könnte. Das wäre wenig sinnvoll, bekräftigte der Stadtbaumeister.