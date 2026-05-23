Straßensanierung in St. Georgen: Böse Überraschung lauert tonnenschwer unter der Fahrbahn

Zuerst war die Freude groß, was die Kosten für die Sanierung von Hans-Thoma- und Hasemannstraße anbelangte. Nun folgte die böse Überraschung.
Mit Baggern und Co. wird in der Hans-Thoma- und Hasemannstraße in St. Georgen derzeit viel Material bewegt. Die Sanierung der Straßenabschnitte ist in vollem Gange – im unteren Bereich der Hans-Thoma-Straße ist bereits einiges an Fahrbahnbelag abgetragen worden. Was darunter lauerte, wird nun zum Problem. Es bringt die Kostenplanung der Stadt durcheinander.