Straßensanierung in Schwenningen

1 In dieser Woche geht es der Straßendecke in Vor dem Hummelsholz an den Kragen: Sie wird ausgetauscht. Foto: Mareike Kratt

Woche vier bei den Straßensanierungen im Stadtbezirk Schwenningen: Jetzt ist die Straße Vor dem Hummelsholz oben auf Rinelen an der Reihe: Auch sie bekommt eine neue Oberfläche.









Link kopiert



Schlag auf Schlag geht es in den Wochen vor der Sommerpause in Sachen Deckenaustausch in den teils maroden Straßen Schwenningens.