Rissige Straßen, kaputte Mauern: In Schlossberg- und Staigstraße ist längst nicht mehr alles, wie es sein soll. Jetzt geht die Stadt die Sanierung an – diese wird auch von den Anwohnern einiges abverlangen.

Schiltach - Der Gemeinderat hat sich am Mittwoch zunächst vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Axel Berger und Andreas Peter vom Ingenieurbüro Breinlinger informierten über das "umfangreiche Vorhaben".

Straßen

Im Vollausbau sollen Schlossberg- und Staigstraße saniert werden. Dabei werde die gleiche Bauweise zum Tragen kommen wie bei ähnlichen Maßnahmen, erklärte Stadtbaumeister Roland Grießhaber – also Randsteine aus Granit, Schrammborde und Seitenstreifen mit eingefärbtem Tegulapflaster und eine asphaltierte Fahrbahn. Gehwege wird es aus Platzgründen auch weiterhin nicht geben. Auch die Straßen werden nach den Ausbau nicht breiter, beantwortetete Grießhaber die Frage von Ulrich Kohler. Sie könnten, so stellte Berger in Aussicht, aber etwas offener wirken.

In der Staigstraße wird zusätzlich ein neuer Entwässerungskanal verlegt – dort überlegt laut Verwaltung auch der Gasnetzbetreiber, noch Leitungen zu verlegen. Sicher neue Gasnetz-Leitungen kommen in der Schlossbergstraße, dort will außerdem ein Stromnetzbetreiber tätig werden. Dazu laufen mit den Betreibern laut Grießhaber aktuell noch Gespräche. In der Schlossbergstraße gibt’s zudem einen neuen Kanal und neue Wasserleitungen.

Mauern

Entlang der beiden Straßen befinden sich 13 sanierungsbedürftige Stützmauern. Sechs von ihnen müssen gänzlich erneuert werden. Bei sieben reicht es aus, die Mauerköpfe neu zu machen. Die neuen Mauern sollen aus quaderförmigen Granitblöcken gebildet, die Köpfe betoniert werden.

Andreas Peter ging auf jede Mauermaßnahme ein. Eine Besonderheit findet sich an der Staigstraße kurz oberhalb des Abzweigs in den Fußweg zur Schenkenzeller Straße. Die dortige Granittrockenmauer ist als Biotop gekennzeichnet. Sie "darf nur entfernt werden, wenn sie an anderer Stelle 1:1 ersetzt wird", stellte Grießhaber klar. Die Mauer mündet in eine weitere, die aber mit Mörtel verfügt ist und einen betonierten Kopf hat. Es könne keine Garantie gegeben werden, aber nach verschiedenen Untersuchungen "kann davon ausgegangen werden, dass sie den Vollausbau der Straße und die weitere Zeit überstehen".

Etwas weiter unten in der Staigstraße, an einer privaten Hauseinfahrt, wird ein Teil der bestehenden Mauer abgerissen und der Kopf erneuert. Dort will die Stadt wohl auch 1,5 Meter mitmachen lassen, die in Privatbesitz sind. "Wenn die stehen bleiben und der Rest der Mauer gemacht wird, werden wir ja ausgelacht", hieß es dazu auch aus dem Gemeinderat.

In der Schlossbergstraße, am Fußabgang zur Spitalstraße, kommen Stahlbetonfertigteile zum Einsatz. Und auch die Mauer Richtung Schlossberg hoch ist baufällig: "Dort kippt sie bis zu 20 Zentimeter –­ und das bei einer Höhe von 90 Zentimetern", erklärte Peter.

Für die Stützmauern entlang der Straße sind Geländer vorgesehen. Über deren Ausführung hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden. Die Planer stellten zwei Varianten zur Wahl: Staketen, wie etwa an der Stadtbrücke, oder Maschengitter, ähnlich wie am Vorland schräg gegenüber der alten Grundschule. Einstimmig entschied sich das Gremium für die horizontal verlaufenden Staketen. Eine filigranere Lösung, wie sie sich Philipp Groß wünschte, sei aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kaum möglich, verwiesen die Planer.

Inge Wolber-Berthold machte sich dafür stark, in der Staigstraße von unten her ein, zwei Straßenlaternen aufzustellen. Michael Buzzi befürwortete die Idee. Michael Götz indes befand die jetzige Beleuchtungssituation als "total okay". Es gebe im Städtle bereits "genug Leuchten, die die ganze Nacht umsonst an sind". Wolber-Berthold ließ nicht locker und brachte eine manuell bedienbare Beleuchtung – quasi per Tastendruck – ins Spiel, die sich nach einigen Minuten wieder ausschalte. Die Verwaltung werde sich die Sache noch mal ansehen, versprach Bürgermeister Thomas Haas.

Bauzeit

Auf die Anwohner kommt während der Bauzeit wohl einiges zu. Gebaut werden soll nacheinander in zwei Bauabschnitten (Abschnitt 1: Staigstraße plus der Richtung Städtle verlaufende Teil der Schlossbergstraße; Abschnitt 2: der Richtung Schlossberg laufende Teil der Schlossbergstraße). Mit welchem Abschnitt begonnen wird, ist noch nicht klar. Die Planer rechnen mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren, über den Winter ist Pause. Auftakt soll im Frühjahr 2022 sein, die Maßnahme endet im Spätherbst 2023.

Es ist geplant, den seit der Fertigstellung der Umgehungsstraße für den Verkehr gesperrten Teil der Schlossstraße während der Arbeiten für Baustellenfahrzeuge und Anlieger zu öffnen. Dennoch wird von ihnen wohl einiges abverlangt. Michael Pflüger fragte nach der Parksituation für die Bewohner während der Bauphase. "Das wird schwierig werden", bekannte Axel Berger. "Wir hoffen auf Baufirmen, die mit den Anwohnern können", um so möglichst flexible Lösungen zu finden. Dauerhaftes Parken vor dem Haus wird wohl nicht möglich sein.

Kosten

Für die Gesamtmaßnahme ist mit Kosten von mehr als 2,5 Millionen Euro zu rechnen. 465 000 Euro fallen für Kanal- und Wasserleitungen an, die Straßenarbeiten kosten 730 000 Euro. Für die Mauersanierungen werden 485 .000 Euro fällig. Die geplante Aussichtsplattform an der Kreuzung Staig- und Schlossbergstraße, über die wir noch gesondert berichten, schlägt mit 130.000 Euro zu Buche. Die Nebenkosten sind auf 330.000 beziffert.