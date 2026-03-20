Straßenname in Rottweil: Nach dem „Friedrich“ nun die Stadtfarben?!

Zur Diskussion im Stadtrat über den „Friedrichsplatz“ hat Bernhard Pahlmann eine Meinung – und einen Vorschlag, was als nächstes geändert werden könnte.
Was sind das für Zeiten, in denen ein Gemeinderat mit seinem Vorsitzenden Überlegungen zu innerstädtischen Platzbezeichnungen schnellstens abhaken will (Knopf dran!), in denen der Vorschlag der SPD+FFR-Fraktion der FDP wurst ist und viel Häme nach sich zieht? Umbenennungen von Straßen und Plätzen sind immer vorgekommen, manchmal war’s dringender als heute.