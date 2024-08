1 Die Wheels-Bike-Show von Stevie Wheels begeisterte beim Straßenmusiksonntag 2022. Foto: Roland Sigwart

Dünne, Schaschlik oder Getränke: Die Vereine mit ihren vielen Freiwilligen machen das Straßenmusik-Spektakel auch kulinarisch zu einem Fest.









Link kopiert



Der Straßenmusiksonntag steht am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, wieder an. Dann kommen die Besucher in Scharen in die Zähringerstadt, um das besondere Ambiente zu erleben und sich unterhalten zu lassen.