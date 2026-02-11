Straßenmeistereien im Kreis Calw: Calw bekommt Millionen-Neubau – Nagold nicht

Eigentlich wollte der Landkreis in Calw und in Nagold zwei neue Straßenmeistereien bauen. In Nagold muss man sich inzwischen mit Schönheitsreparaturen abfinden.
Sie gehörten einst zu den umfangreichsten und teuersten Neubauten, die der Landkreis Calw in der Schublade hatte: neue Straßenmeistereien in Calw und Nagold. Im Raum Calw sollte eine neue Straßenmeisterei entstehen, die die in die Jahre gekommene Niederlassung im Calwer Teilort Wimberg ablösen sollte. Als Standort fand man nach längerer Suche eine Fläche im neuen Gewerbegebiet am Würzbacher Kreuz zwischen Calw-Altburg und Oberreichenbach. Die Pläne reiften.