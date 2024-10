In Kürze, noch vor Beginn des Winters, geht die neue Multifunktionshalle der Straßenmeisterei Lautlingen in Betrieb.

In ihr werden unter anderem die Straßenmeistereifahrzeuge abgestellt, gewartet und instandgesetzt – sieben bis acht, vom Lastwagen über den Mannschaftswagen bis zu Steigern und Winterdienstgeräten, finden in der neuen Halle Platz, die mit 690 Quadratmetern Nutzfläche deutlich größer ist als die alte.

Endlich mehr Platz bietet die neue Halle.

Derzeit wird die neue Hebebühne eingebaut – danach, freut sich Jürgen Dreher, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Lautlingen, kann der Umzug aus der alten in die neue Werkstatt über die Bühne gehen. Die neue Halle entspricht aktuellen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz; energetisch ist sie damit weitgehend autark. Die Wände wurden in Holzständer-Bauweise errichtet und außen mit einer Aluwelle verkleidet; der Dachstuhl ist eine Holz-Tragkonstruktion.

Autark und nachhaltig

Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe; auf mehr als der Hälfte des Daches stehen Photovoltaik-Module; ein Stromspeicher sorgt dafür, dass die gewonnene Energie vor Ort genutzt werden kann und nicht eingespeist werden muss – laut Dreher deckt der Eigenstrom, übers Jahr gerechnet, den größeren Teil des Eigenbedarfs. Auch beim Wasserverbrauch wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Eine Zisterne speichert das Regenwasser, das anschließend für die Reinigung der Fahrzeuge genutzt wird – oder zur Herstellung von Sole für den Winterdienst.

Die Arbeiten an der neuen Halle hatten im Frühjahr 2023 mit dem Abriss der alten aus den 1970er-Jahren begonnen, die zu klein, bejahrt und nicht gedämmt war. Der Kreistag stimmte im Juli 2022 dem Neubau und den Gesamtkosten von rund 2,8 Millionen Euro zu.

Ein breites Aufgabenfeld

Die Straßenmeistereien im Zollernalbkreis kümmern sich um die Unterhaltung und Instandhaltung von rund 147 Kilometern Bundesstraße, 210 Kilometern Landesstraße und 270 Kilometern Kreisstraße im Zollernalbkreis. Das Aufgabenspektrum umfasst den Winterdienst, die Grün- und Gehölzpflege entlang der Straßen, Fahrbahnreparaturarbeiten sowie die Instandhaltung und Reinigung des Straßennetzes.