Straßenlampen in Schiltach

1 Ohne Straßenlampen wird das Zeitungsaustragen schwierig. Foto: Pixabay

In der Fragestunde für Bürger und Jugendliche meldete sich Konrad Faller zu Wort.















Schiltach. Er erklärte, dass die vom Gemeinderat beschlossene Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung für ihn als Zeitungsausträger sehr belastend sei: "Ich bin ab halb vier Uhr morgens mit den Zeitungen unterwegs und alles ist dunkel, und ich bin ja nicht der einzige, der Zeitungen austrägt".

Er könne auch nicht später starten, um sechs Uhr müsse die Zeitung bei den Lesern im Briefkasten sein. Er behelfe sich mit einer Taschenlampe, aber das sei sehr umständlich. Er wünschte sich, dass wenigstens jede zweite Straßenlampe brennen würde.

Folge der Energiekrise

Bürgermeister Thomas Haas zeigte Verständnis für die Probleme, die die Zeitungsausträger ohne entsprechende Straßenbeleuchtung hätten. Andererseits seien die Kommunen aufgefordert worden, massiv Energiesparmaßnahmen vorzunehmen, um der Energiekrise in Folge des Ukraine-Kriegs zu begegnen. Sehr viele Gemeinden hätten daraufhin das nächtliche Abschalten der Straßenleuchten beschlossen, was in vielen Orten teilweise schon seit Jahrzehnten praktiziert werde.

Beschwerden werden gesammelt

Die Vorgaben der Gemeindeordnung sähen aber beim Tagesordnungspunkt "Fragestunde" keine Gemeinderatsdiskussion vor. Es könnten lediglich Fragen gestellt werden, zu denen der Vorsitzende möglichst Stellung nimmt. Haas bat daher Faller um Verständnis dafür, dass in dieser Sitzung keine erneute Debatte über den bereits gefassten Gemeinderatsbeschluss geführt werden könne.

"Wir nehmen den Punkt jedoch auf", versprach er. Man werde Beschwerden und Anregungen sammeln und zu gegebener Zeit wieder über die Angelegenheit beraten, wenn sich die Situation auf dem Energiemarkt beruhigt habe.