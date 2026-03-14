Straßenkunstfestival: Bei den Brückensensationen in Rheinfelden stehen Neuerungen an

Nach einem Jahr dürfen sich die Fans von Straßenkunst auf die Neuauflage der Rheinfelder Brückensensationen freuen. Das Grundprinzip bleibt gleich, doch gibt es Neuerungen.

Die Brückensensationen gehen in die nächste Runde: Von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. August verwandelt das grenzüberschreitende Straßenkunstfestival wieder das Gelände rund um die Alte Rheinbrücke in Rheinfelden (Baden) und Rheinfelden (Schweiz) in eine große Open-Air-Bühne. Das zweijährlich stattfindende Festival zählt längst zu den festen Größen im Veranstaltungskalender beider Städte und lockt regelmäßig mehrere Tausend Besucher an, auch über die Region hinaus.

Essens-Meile im Grünen Neuerungen In diesem Jahr gibt es auf deutscher Seite eine Anpassung des Festivalgeländes in Richtung Salmegg-Park. Die bisherige „Essens-Meile“ entlang der Rheinbrückstraße zieht sich neu von der Brücke, über den Zoll bis hinauf in den Salmegg-Park. Damit entsteht mehr Raum zum Verweilen im Grünen. Zugleich wird das gastronomische Angebot nicht mehr durch den Anwohnerverkehr beeinträchtigt. Auch im Park selbst sind verschiedene Shows geplant.

Neues Kinoformat

Auf Schweizer Seite bleibt der Hauptwachplatz als schattige Bühnenoase erhalten. Neu wird dieses Jahr, in Kooperation mit dem Open-Air „Live am Rhy“, der Stadtpark Ost bespielt. Dort erwartet das Publikum am Samstagnachmittag ein interaktives Kinoerlebnis: Rund um einen rotierenden Kubus sollen die Zuschauer selbst Teil der Inszenierung werden.

Bewährtes Konzept bleibt

Am Grundkonzept des beliebten Festivals ändert sich nichts: Internationale Künstlergruppen präsentieren Artistik, Akrobatik, Comedy, Theater, Musik und „Walking Acts“. Auch für Kinder sind wieder verschiedenste Mitmach-Aktionen geplant.

Der Festivalauftakt erfolgt traditionell am Freitagabend mit einer abendfüllenden Show auf der großen Inseli-Bühne. Am Samstag und Sonntag folgt auf den Bühnen beider Städte und in den Altstädten ein vielfältiges Programm von Mittag bis in die Abendstunden. Das Festival ist wie in der Vergangenheit eintrittsfrei. Die Besucher können geben, was sie möchten und können, und unterstützen mit ihren Spenden die auftretenden Künstler sowie die Veranstaltung selbst. Veranstaltet werden die Brückensensationen vom Kulturamt der Stadt Rheinfelden (Baden) in Kooperation mit dem Kulturbüro Rheinfelden (CH) und mit Unterstützung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

Der Eintritt bleibt gratis

Weitere Informationen zum Programm sollen rechtzeitig auf der städtischen Homepage veröffentlicht werden, wie die Stadtverwaltung von der deutschen Seite mitteilt.