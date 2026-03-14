Straßenkunstfestival: Bei den Brückensensationen in Rheinfelden stehen Neuerungen an

Nach einem Jahr dürfen sich die Fans von Straßenkunst auf die Neuauflage der Rheinfelder Brückensensationen freuen. Das Grundprinzip bleibt gleich, doch gibt es Neuerungen.
Die Brückensensationen gehen in die nächste Runde: Von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. August verwandelt das grenzüberschreitende Straßenkunstfestival wieder das Gelände rund um die Alte Rheinbrücke in Rheinfelden (Baden) und Rheinfelden (Schweiz) in eine große Open-Air-Bühne. Das zweijährlich stattfindende Festival zählt längst zu den festen Größen im Veranstaltungskalender beider Städte und lockt regelmäßig mehrere Tausend Besucher an, auch über die Region hinaus.