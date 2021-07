1 Maria Schmider (links) und Alina Rothfelder haben ein Faible für die Straßenmalerei. Am Wochenende sind ihre Kunstwerke auf dem Vorplatz des Kindegartens St. Franziskus in Schwenningen entstanden. Foto: Bombardi

Gestaunt haben die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Franziskus in Schwenningen, als sie am Montag zu ihren Räumen gelaufen sind.

VS-Schwenningen - Vom Vorplatz des Kirchenportals bis zum Eingang des Kindergartens reihen sich diverse Straßenmalereien in unterschiedlicher Farbenpracht aneinander. Zu verdanken haben sie diese der Familie Rothfelder, die am Wochenende ihr Faible für die Kunst in den Mittelpunkt rückte. Anlass hierfür gab das Street-Art-Festival in Blumberg, an dem sich einige der Familienmitglieder bereits zum fünften Mal beteiligten.

Kirchengemeinde stellt Platz zur Verfügung

Weil die Veranstaltung online stattfand, packten die Rothfelders die Gelegenheit und nutzten kurzerhand den Kirchenvorplatz für ihre Straßenmalereien. Joachim Rothfelder dankt in diesem Zusammenhang insbesondere der Kirchengemeinde, die den Vorplatz spontan für die Straßenmalereien zur Verfügung stellte.

Alain Rothfelder, die zum fünften Mal an dem Festival teilnimmt, skizziert den Ablauf der Entstehung eines Straßenbilds. Zuerst wählt sie sich hierfür eine Fotografie aus, die ihr besonders gefällt. In ihrem Fall sind dies vor allem Porträts von Menschen mit aussagekräftiger Mimik.

Danach wird das Bild in Raster unterteilt, die so auf die Straße übertragen werden. In der Folge zeichnet sie die Umrisse auf das Raster ein und geht dazu über, das Bild mit Pastellkreide auszumalen.

"Es wird weniger Pastellkreide verbraucht als gedacht", bemerkt die Mühlhausenerin Maria Schmider, die sich erstmals an der Straßenmalerei beteiligt. Erstmals dabei war auch die erst elf Jahre alte Josefine Rothfelder, die ein Einhorn aus der Straße entstehen ließ.

Farbintensität hängt vom Untergrund ab

"Die Farbintensität ist stark vom Untergrund abhängig", erläutert Alina Rothfelder, dass so jede Straßenmalerei in ihrer eigenen Ausdrucksstärke gefällt. Auch die anderen Familienmitglieder Elke Wallochny und Mele Rothfelder hatten großen Spaß an der Straßenmalerei, bei der ihnen vereinzelt auch ein Passant über die Schultern blickte.

"Die Straßenmalerei ist für uns ein kurzweiliges, aber auch vergängliches Wochenendvergnügen", ergänzt Joachim Rothfelder mit Blick auf die Kunstwerke. Denn es genügt oft ein Regenschauer, damit das Bild verschwimmt. Deshalb haben die Rothfelders jedes Kunstwerk während seiner Entstehung mehrfach fotografisch begleitet.