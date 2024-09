Straßenfest vor Herausforderungen: „Ein Fest von Blumbergern für Blumberger“

1 Fassanstich durch Bürgermeister Markus Keller (links) zur Eröffnung des Blumberger Straßenfestes. Foto: Simon Bäurer

Erneut hat sich die Blumberger Innenstadt in eine bunte Festmeile verwandelt. Einerseits zeigte sich das Straßenfest wieder als Erfolg, andererseits gibt es aber auch einige Wermutstropfen – denn das beliebte Fest steht vor einigen Herausforderungen.









Link kopiert



Das Blumberger Straßenfest zog auch in diesem Jahr wieder viele Besucher durch seine Mischung aus Bummeln, Feiern und kulinarischen Genüssen an. Mit knapp 30 Ständen verwandelten sich der Marktplatz und die Tevesstraße in eine bunte Festmeile. Trotz organisatorischer Herausforderungen – steigende Kosten und abnehmende Unterstützung der Vereine – verlief das Fest zur Freude von Nicole Schautzgy von der Stadtverwaltung positiv und zeigte erneut seine immense Bedeutung für die Gemeinschaft Blumbergs.