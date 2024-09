1 Die Bildergalerie der Wurzelsucher unter den Arkaden stieß auf großes Interesse bei den Straßenfest-Besuchern im vergangenen Jahr (Archivfoto). Foto: Conny Hahn

Die Wurzelsucher beteiligen sich wieder am Straßenfest. Der Verein stellt am Samstag eine neue Fotoreihe vor.









Der Blumberger Heimat- und Geschichtsverein Wurzelsucher nimmt am Samstag, 14. September, zum dritten Mal in Folge am Straßenfest teil und stellt dabei eine neue Fotoreihe vor. Bereits in den vergangenen beiden Jahren war der Ausstellungsbereich des Vereins ein stets gut besuchter Teil der Festmeile.