Bei strahlendem Sommerwetter luden die Stadtmusik und die Jugendmusik Schönau am vergangenen Wochenende zum jährlichen Straßenfest im Schönauer Städtle ein. Schon früh war das Fest gut besucht und je angenehmer die Temperaturen, desto ausgelassener wurde die Stimmung, schreibt die Stadtmusik Schönau in ihrer Pressemitteilung.

Dauerbrenner und Hits

Den schwungvollen Auftakt des musikalischen Festwochenendes gestaltete am Samstagabend der Musikverein Öflingen. Anschließend übernahm die Band „Mr. Bee“ das gut gelaunte Publikum und sorgte bis in die späten Stunden hinein mit bekannten Dauerbrennern und modernen Hits für lockere Unterhaltung und beste Feststimmung auf der Tanzfläche, am Bierbrunnen sowie an der Cocktailbar.

Lesen Sie auch

Mittagessen rasch ausverkauft

Mit erfrischenden Temperaturen, aber keinesfalls abgekühlter Stimmung, lockte der Straßenfestsonntag schon zum Frühschoppen der Stadtmusik Wehr ein großes Publikum an. Das Mittagessen fand ebenfalls besten Anklang und war rasch fast restlos ausverkauft – und das trotz zwischenzeitlicher Nachbestellung. Ebenfalls die Kaffeestube erfreute sich großer Beliebtheit mit ihrer breiten Auswahl an selbst gebackenen Torten und Kuchen. Musikalisch abwechslungsreich unterhalten wurden die Festgäste über den Nachmittag von den Trachtenkapellen Präg und Häg-Ehrsberg.

Als Höhepunkt für die kleinen Festbesucher wurde Kinderschminken mit vielen bunten Motiven angeboten. So konnten einige Eltern bestimmt ein paar ruhigere Momente genießen. Nach der anschließenden Tombola-Verlosung mit tollen Preisen klang das Straßenfest am Sonntagabend langsam aus.

Regen beim Abbau

Obwohl es kurzzeitig nicht danach aussah, spielte das Wetter mit. Erst beim Abbau nach Festende bekamen die Schönauer Musiker Regen ab.

Mit fröhlichen Gästen und bester Stimmung war das Straßenfest im Städtle ein voller Erfolg. Die Stadtmusik und Jugendmusik Schönau bedanken sich bei den zahlreichen Besuchern und den fleißigen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Musiker und freuen sich schon jetzt auf das nächste Fest, heißt es