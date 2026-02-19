An dieser Fasnacht haben die Stadt Lörrach und der Gilde-Vorstand Zeichen der Versöhnung gesetzt.

Fasnacht wird mit ausgelassenem, unkonventionellem Miteinander verbunden, aber gleichermaßen mit Tradition und Symbolik. Das Miteinander von Stadtverwaltung und Gildenspitze gestaltete sich zuletzt allerdings als schwierig. Die Unstimmigkeiten wuchsen sich zu einem erbitterten Streit aus, auf dessen Höhepunkt die Existenz des Fasnachtswochenendes im Stadtzentrum auf der Kippe stand – und damit der Kern der hiesigen Fasnacht.

Kontroverse ging weit über das übliche Maß hinaus Die Kontroverse ging weit über das übliche Maß hinaus. Die Verwaltungsspitze hatte deutlich gemacht, eine Fasnacht wie 2025 nicht noch einmal erleben zu wollen. Obergildenmeister Michael Lindemer stellte schließlich im Zuschussdisput Gugge-Explosion und Sonntagsumzug in der bisherigen Form in Frage. Das Gegeneinander kulminierte in jener Gemeinderatssitzung, in der Ehrenobergildenmeister Jörg Roßkopf Stadträten und Verwaltung entgegen schleuderte: „Ihr zerschießt die Lörracher Fasnacht!“ Dieser (womöglich gezielte) Ausbruch erzeugte freilich ein Echo, das bis weit über die Stadtgrenzen hinaus zu hören war – für die Verwaltung und den Gemeinderat nicht gerade schmeichelhaft.

Eine Lösung, bei der niemand das Gesicht verliert

Indes: Roßkopf war es auch, der die Klaviatur der Kommunikation wie immer auch in leisen Tönen zu spielen vermochte, der hinter den Kulissen zwischen Stadt und Narrengilde vermittelte, Brücken baute, an einer Lösung arbeitete. Dass diese letztlich gefunden wurde – und zwar so, dass niemand sein Gesicht verlor –, ist ein Glück für Lörrach und alle Freunde der Fasnacht.

Beim Neujahrsempfang der Narrengilde wurde die Versöhnung in der Stadtgesellschaft öffentlich gemacht, am Schmutzige Dunnschtig ließen Kommune und Gilde den Worten Taten folgen. Dass Lindemer und Lutz beim Fasnachtsprolog nebeneinander auf dem Balkon standen, war gewiss kein Zufall.

Schulterschluss mit den Narren

Und dass Lutz anschließend beim Dällerschlägg Seite an Seite mit 19 Cliquevertretern seine Nase tief in die Sahnemassen tauchte, dürfte als symbolischer Akt des Schulterschlusses niemandem mehr entgangen sein. Damit wurde im Herzen der Lerchenstadt, mitten im Narrendorf, unmissverständlich signalisiert: Gilde und Stadt haben ein schwieriges Kapitel beendet und ein neues Kapitel des Miteinanders begonnen. Ein guter Anfang.