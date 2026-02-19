An dieser Fasnacht haben die Stadt Lörrach und der Gilde-Vorstand Zeichen der Versöhnung gesetzt.
Fasnacht wird mit ausgelassenem, unkonventionellem Miteinander verbunden, aber gleichermaßen mit Tradition und Symbolik. Das Miteinander von Stadtverwaltung und Gildenspitze gestaltete sich zuletzt allerdings als schwierig. Die Unstimmigkeiten wuchsen sich zu einem erbitterten Streit aus, auf dessen Höhepunkt die Existenz des Fasnachtswochenendes im Stadtzentrum auf der Kippe stand – und damit der Kern der hiesigen Fasnacht.