Was ist da los? Laternen sind auch am helllichten Tag in Betrieb

Mitten am Tag brennen in Hinterlehengericht die Straßenlaternen.

Mitten am Tag leuchten in Hinterlehengericht die Straßenlaternen. Unsere Redaktion hat zu den Gründen nachgefragt.















Schiltach-Hinterlehengericht - Die Straßenbeleuchtung ist in Schiltach ein umstrittenes Thema. Erst im November hatte der Gemeinderat hitzig um die Nachtabschaltung im Stadtgebiet diskutiert. Auch in seinem Jahresrückblick 2021 hatte Bürgermeister Thomas Haas das Thema aufgegriffen.

Am Dienstag dann dürfte sich der ein oder anderer Hinterlehengerichter verwundert die Augen gerieben haben: Statt Nachtabschaltung plötzlich Tagbeleuchtung? Die Straßenlaternen waren auch am helllichten Tag in Betrieb – dabei war das Wetter an diesem Tag gar nicht so trüb wie in den vergangenen Tagen.

Defekt als Ursache

Aber es gibt dann doch eine logische Erklärung für die tagaktiven Leuchten: Eine Straßenlaterne im Herdweg ist defekt. Deshalb hat das Überlandwerk Mittelbaden am Dienstag dort gearbeitet. "Dazu war es erforderlich, die Straßenbeleuchtung auch unter Tags in Betreib zu nehmen", erklärt Stadtbaumeister Roland Grießhaber auf Nachfrage unserer Redaktion. Im Zuge der Fehlersuche sei die Straßenbeleuchtung angeschaltet gewesen, führt er aus.

Lichtverhältnisse entscheiden

Der Fehler ist offenbar inzwischen gefunden. Die defekte Straßenleuchte ist derzeit noch außer Betrieb, "hier warten wir auf Ersatz", führt Grießhaber weiter aus. Die restlichen Laternen funktionieren weiterhin ganz normal und richten sich dabei nach den aktuellen Gegebenheiten. "Der Einschalt- und Ausschaltpunkt der Straßenbeleuchtung erfolgt über sogenannte Dämmerungsschalter, demnach werden die Betriebszeiten über die wechselnde Lichtverhältnisse geregelt", informiert der Stadtbaumeister abschließend.