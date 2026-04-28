Straßenbeleuchtung in Schramberg: Übung macht den Meister

Übung macht den Meister

Teilweise noch holprig – das stimmt! Jetzt wurde es geschafft das die Straßenbeleuchtung von Sonntag auf Montag nicht mehr die ganze Nacht durchbrennt, allerdings hatte ich die Vermutung, als die Beleuchtung am Freitag bereits um 23 Uhr ausging, dass da noch Verbesserungsbedarf besteht.

Am Sonntag soll die Beleuchtung bekanntlich um 23 Uhr ausgehen, da war sie dann bis 23.55 Uhr an. Also bitte noch mal nacharbeiten und Freitag und Sonntag tauschen.

Dass diese Unstimmigkeiten mit der Umstellung auf LED-Technik zusammenhängen sollen – wie von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik berichtet – , erscheint wenig plausibel.

Für Schaltuhr und Leistungsschütz dürfte es keinen Unterschied machen, ob LED- oder herkömmliche Lampen betrieben werden. Entscheidend ist vielmehr die korrekte Einstellung der Steuerung.

Wenn die Schaltuhr richtig eingestellt ist, müsste das doch funktionieren.

Vielleicht wäre es hilfreich, die Abläufe noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren.

Denn wie es so treffend heißt: Übung macht den Meister. Oder wie heißt das Sprichwort? „Übung macht den Meister“

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