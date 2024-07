Straßenbeleuchtung in Donaueschingen: Die Nachtabschaltung der Laternen bleibt der Knackpunkt

1 Die Straßenbeleuchtung, das Bild zeigt die Käferstraße, ist am helllichten Tag im Mai angeschaltet. Viele wundern sich, warum sie dann nachts aus ist. Foto: Guy Simon

Die Straßenlaternen in Donaueschingen sorgen weiter für viel Arbeit. Normalerweise werden diese nachts auch abgeschaltet und brennen dafür tagsüber, was manch einem schon ins Auge gestochen ist. Der angebliche Grund: Reparaturarbeiten. Doch bei diesen hakt es.









Was in der Baarstadt immer wieder Thema ist: Straßenlaternen, die tagsüber hell brennen. In den vergangenen Wochen und Monaten war das immer wieder der Fall und sorgte in der Bevölkerung für Rätselraten. Besonders, weil die Beleuchtung nachts aus Energiespargründen ausgeschalten wird. Was steckt dahinter?