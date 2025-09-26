Straßenbeleuchtung in Bösingen: „War das wirklich nötig?“

Die neuen Straßenlaternen in Bösingen vertreiben Fledermäuse und schaden Insekten, beklagt unser Leser Michael Ruoff aus Bösingen.

Bösingen, wo das Geld und die Natur anscheinend keine Rolle mehr spielen.

Letztes Jahr wurden im Zuge einer unterirdischen Stromleitung in der Harzwaldstraße bis in den Außenbereich mehrere Straßenlaternen errichtet.

Diese elf Laternen sorgen für eine erhebliche Lichtverschmutzung und stören das Gleichgewicht der Natur so sehr, dass mittlerweile sämtliche Fledermäuse, die viele Jahre im Altbau lebten, ihren Rückzugsort verloren haben.

Anstrahlen führt zu Insektensterben

Das direkte Anstrahlen der Bäume und Sträucher führt außerdem zu einem Insektensterben.

Lieber Bösinger Gemeinderat, war es wirklich nötig die Straße alle 25-30 Meter mit so einem kostenintensiven und schädlichen Licht zu überziehen?

