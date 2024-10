Straßenbaustellen in Villingen

1 Ab Montag ist die Baustelle an der Peterzeller Straße abgeschlossen. Foto: Marc Eich

Teilweise Aufatmen bei den Autofahrern in Villingen: Die Baustelle in der Peterzeller Straße ist beendet. Und auch am Benediktinerring kommen die Stadtwerke gut voran.









Der Verkehr kann wieder rollen. „ Am kommenden Montagvormittag ist die Peterzeller Straße wieder frei, die Bauarbeiten der SVS sind abgeschlossen“, teilen die Stadtwerke VS (SVS) am Freitag mit.