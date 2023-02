1 Die Neubulacher Straße ist weiterhin gesperrt Foto: Köncke

Die freie Ortsdurchfahrt Wart lässt noch auf sich warten. Die Arbeiten in der Neubulacher Straße und im Oberen Steigweg befinden sich noch in der Winterpause. Und anschließend wird die Johann-Georg-Hartmann-Straße saniert.









Noch immer ist die Ortsdurchfahrt Wart in Richtung Neubulach-Oberhaugstett gesperrt. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Denn die Baustelle in der Neubulacher Straße befindet sich noch immer in der Winterpause. „Aufgrund des Wintereinbruchs konnte die Fahrbahn Ende 2022 nicht mehr hergestellt werden“, weiß Sascha Wittich, Pressesprecher der Stadt Altensteig.

Seit Juni vergangenen Jahres wird die Ortsdurchfahrt in Wart Richtung Oberhaugstett saniert. In der Ortsmitte wurden zuvor, so Wittich, bereits Anschlüsse an die sanierte Tiefenbachstraße/Wildbader Straße hergestellt. So konnte zumindest die Kreuzung in der Ortsmitte für den Verkehr freigegeben werden.

Anschließend wird Richtung Ebershardt saniert

Die Arbeiten in der Neubulacher Straße waren eigentlich nur bis Oktober geplant, doch Verzögerungen und der Wintereinbruch verhinderten dies. Sobald es witterungsbedingt möglich ist, soll die Fahrbahndecke allerdings schnellstmöglich wieder hergestellt werden und die Baustelle damit zum Ende gebracht werden. Bis dahin werden die Fahrer also noch immer von Oberhaugstett über Martinsmoos und Gaugenwald nach Wart umgeleitet, erklärt Wittich.

Allerdings steht auch nach Ende der Baustelle in Richtung Oberhaugstett der freien Ortsdurchfahrt in Wart immer noch ein Bauabschnitt im Weg. Denn – ohne Überschneidungen, wie Wittich betont – wird im Anschluss an die jetzige Baustelle in der Neubulacher Straße, die Johann-Georg-Hartmann-Straße in Richtung Ebershardt saniert.

Kanal-Trennsystem ist der Anlass

Bereichsleiter Dirk Greiser erläuterte in einer Gemeinderatssitzung Ende des Jahres 2022 die geplanten Erd-, Tief- und Straßenbaumaßnahmen, inklusive Ver- und Entsorgungsleitungen. Anlass für die Baustelle der Ausbau des Kanal-Trennsystems. Dadurch wird künftig das Dachoberflächenwasser ohne eine zusätzliche Reinigung in der Altensteiger Kläranlage wieder der Natur zugeführt.

Angefangen wird der vierte Bauabschnitt am Ortseingang aus Richtung Ebershardt und endet an der Einmündung der K 4337 in die Neubulacher Straße. Zum Auftrag gehören die Wiederherstellung der Fahrbahn, Teilbereiche des Gehweges, ein Fahrbahnteiler zur Verkehrsberuhigung am Ortseingang, neue und sanierte Leitungen und ein ergänzender Umbau an der Einmündung in die Landstraße L 348.