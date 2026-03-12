Straßenbau in Tennenbronn: Zweiter Bauabschnitt der Kirchstraße geplant

1 Im zweiten Bauabschnitt soll die Kirchstraße bis zur Mündung in die Hauptstraße beim „Adler“ saniert werden. Foto: Ziechaus Nach der Bachbegradigung und der neuen Überbrückung soll nun auch der obere Teil der Kirchstraße saniert werden. Kosten: rund 350.000 Euro.







Nach der Begradigung des Eichbachs und der Erneuerung seiner Überbrückung in der Kirchstraße soll nun auch der obere Abschnitt der Straße saniert werden. Die Arbeiten sind als zweiter Bauabschnitt geplant. Der erste Bauabschnitt von der Hauptstraße bis unterhalb des Gasthauses Linde wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen. Nach der aktuellen Kostenhochrechnung wird er mit rund 210 000 Euro zu Buche schlagen, berichtete Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter im Ortschaftsrat.