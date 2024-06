Der Furtwanger Busbahnhof „Rößleplatz“ wird ab Montag, 1. Juli an die Bushaltestelle „Friedrichschule“ verlegt. Zudem entfällt die Haltestelle Allmendstraße. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten in diesem Abschnitt, die bis ins kommende Jahr andauern.

Es gibt Baustellenfahrpläne

Alle Fahrten, die normalerweise ab der Haltestelle Furtwangen „Rößleplatz“ verkehren, fahren während der Baumaßnahme an der Friedrichschule ab. Auch Rufbusse müssen von und zur Haltestelle Friedrichschule gebucht werden. Die Haltestelle Allmendstraße kann nicht bedient werden. Teilweise entfällt zudem die Haltestelle Robert-Gerwig-Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wurden Baustellenfahrpläne erstellt, da sich teilweise auch die Abfahrtszeiten um wenige Minuten verschoben haben. In Einzelfällen können auch weitere Haltestellen in Furtwangen nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig vor ihrer Fahrt über die Änderungen zu informieren. Es ist mit Verspätungen zu rechnen.Die Baustellenfahrpläne für die betroffenen Linien 500, 501, 502, 503, 504, 510, 550, 7272 sowie weitere Informationen zu den aktuellen Sperrungen gibt es unter: www.mein-move.de. An den Haltestellen werden entsprechende aktualisierte Hinweise und Abfahrtspläne angebracht.