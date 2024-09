In Frommern wird ein wichtiger Verbindungsweg gesperrt. In der Balinger Friedrichstraße werden Ahornbäume beschnitten. Parker müssen deswegen ausweichen.

Die Stadtverwaltung saniert einen Abschnitt des Feldwegs im Gewann Mettenösch in Frommern, wie Pressesprecher Dennis Schmidt in einer Mitteilung bekannt gibt.

Ab Mitte kommender Woche, voraussichtlich ab Mittwoch, 25. September, sollen die von der Stadt Balingen in Auftrag gegebenen Arbeiten beginnen. Der Feldweg sei eine wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Balinger Binsenbol und Frommern sowie eine wichtige Erschließung für die örtliche Forst- und Landwirtschaft, so Schmidt.

Lesen Sie auch

Die Fahrbahn ist stark beschädigt

Im Bereich einer starken Kurve im Verlauf des Weges zeigen sich vermehrt Schäden an der Fahrbahn sowie an den Banketten, wodurch es auch zu Problemen bei Niederschlägen kommt. Daher soll die Fahrbahn im Kurvenbereich erneuert und die Entwässerung ertüchtigt werden, um die Verkehrssicherheit für alle Nutzenden wieder zu gewährleisten. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von etwa anderthalb bis zwei Wochen.

Der Weg muss komplett gesperrt werden

Mit den Eigentümern und Nutzenden der angrenzenden Grundstücke seien individuelle Absprachen getroffen worden. „Die Verbindung von und in Richtung Balingen kann während der Baumaßnahme ausschließlich über die Dettenhaldestraße erfolgen, da der Weg für die Baumaßnahme vollständig gesperrt wird. Für Rückfragen steht das Tiefbauamt der Stadt Balingen unter der Telefonnummer 07433/17 02 91 zur Verfügung.“

Parkplätze in der Innenstadt fallen zeitweise

In der Kalenderwoche 40 , also voraussichtlich ab Dienstag, 1. Oktober, lässt die Stadt Balingen in der Friedrichstraße Baumpflegearbeiten an den insgesamt 61 Ahornbäumen durchführen. Während der Arbeiten kommt es zu temporären Einschränkungen bei den Parkplätzen entlang der Straße. Im Rahmen der Baumpflegearbeiten, die von der Firma Garten- und Baumpflege Buchholz ausgeführt werden, wird eine reine Kronenpflege durchgeführt, erläutert Schmidt.

Die Stadt kontrolliert regelmäßig die Baumkronen

Dazu gehören Maßnahmen wie die Beseitigung von Totholz, die Erstellung eines Lichtraumprofils sowie bei Bedarf die Einkürzung der Baumkronen in Richtung der angrenzenden Gebäude. Diese Maßnahmen basierten auf den Ergebnissen der regelmäßigen Baumkontrollen. Schmidt: „Während der Arbeiten kann es zu temporären Einschränkungen bei den Parkplätzen entlang der Friedrichstraße kommen.“