Straßenbau im Kreis Rottweil: Risse, Rillen, Schlaglöcher – diese Kreisstraßen werden 2026 saniert

Viele Straßen im Kreis Rottweil sind sanierungsbedürftig. Um das zu ändern, hat der Kreistag 2026 eine Million Euro zusätzlich eingeplant. Diese Straßen kommen jetzt zum Zug.
Mit 321 Kilometern sind rund 54 Prozent der Straßen im Landkreis Rottweil Kreisstraßen. In deren Ausbau und Unterhaltung fließen in diesem Jahr rund 5,4 Millionen Euro. Auf Initiative der Fraktionen FWV und CDU hat der Kreistag beschlossen, dass damit rund eine Million Euro mehr in die Straßen investiert wird als ursprünglich geplant. Jetzt steht fest, welche Straßen zusätzlich zu den bisher geplanten zum Zug kommen.