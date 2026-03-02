Die Umgestaltung der Straße Am Brestenberg in Schramberg ist beschlossen: Der Ausschuss vergibt den Auftrag und bewilligt zusätzliche Mittel.
Vier Bieter hatten sich an der Ausschreibung für die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Straße „Am Brestenberg“ beteiligt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Auftrag mit einer Gegenstimme von Stadtrat Jürgen Reuter (Aktive Bürger) an die Firma Peter Groß Infrastruktur GmbH & Co. KG vergeben. Gleichzeitig bewilligte das Gremium überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 170 000 Euro. Der Baubeginn ist für Montag, 23. März, vorgesehen.