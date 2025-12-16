Sie sind eine der beliebtesten Touristenattraktionen von San Francisco und gelten als recht sicher. Doch beim plötzlichen Anhalten einer der berühmten Trambahnen werden viele Passagiere verletzt.
San Francisco - Beim plötzlichen Stopp einer der berühmten Straßenbahnen in San Francisco, bekannt als Cable Cars, sind fünfzehn Menschen verletzt worden. Zwei Personen seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden, elf weitere hätten sich mit kleineren Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Personen mussten nicht behandelt werden. Niemand sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter. Die Unfallursache werde noch untersucht.