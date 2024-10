1 In der Habsburgerstraße lief das Kleinkind vor die Bahn und wurde von seiner Mutter zurückgezogen. Foto: Puchner/

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt und ist auf der Suche nach Zeugen.









Eine Straßenbahn stieß am Samstagabend, 12. Oktober, gegen 19.40 Uhr in der Habsburgerstraße, Höhe Jacobistraße, mit einer 36-jährigen Fußgängerin zusammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll zunächst das Kleinkind der Mutter auf den Fußgängerüberweg über den Gleisbereich gelaufen sein.