Straßen und Brücken in Tennenbronn

1 Die Arbeiten zur Verlegung der Brücke sollen bald beginnen. Foto: Ziechaus

Mit der hydraulischen Optimierung am Eichbach soll auch die Kirchstraße in dem Bereich in Tennenbronn saniert werden.









Vor fast einem Jahr wurde die Verlegung des Eichbachs vor der Brücke in der Kirchstraße beschlossen und die Arbeiten an die Firma Bonath in Oberwolfach für 474 000 Euro vergeben.