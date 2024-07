Sanierung der Gomstelstraße beginnt in Kürze

1 Der Torfuntergrund macht eine Komplettsanierung der Gomstelstraße notwendig. Foto: Stadt Bad Dürrheim

Die Gomstelstraße im Stadtteil Oberbaldingen steht vor einer umfassenden Sanierung, die Ende Juli beginnen soll.









Aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Absackungen, Senkungen und Rissen in der Fahrbahn, verursacht durch den Torfboden im Untergrund. Die anstehenden Arbeiten sind daher besonders anspruchsvoll, teilt die Stadt mit. Für die Planung und Umsetzung hat die Stadt 350 000 Euro in den Haushalt 2024 aufgenommen.