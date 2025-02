Warum gibt es keine Proteste gegen rechts in Donaueschingen?

1 1400 Menschen nehmen im Januar 2024 an der Demo gegen rechts in der Innenstadt teil. (Archivfoto) Foto: Johann Müller-Albrecht

Während in vielen Städten gegen rechts demonstriert wird, bleibt es hier bisher ruhig. Die Initiatorin der Demos 2024 erklärt die Gründe.









Ein Jahr nach den letzten großen Protestaktionen gegen rechts gehen wieder Tausende Menschen in Südbaden für Demokratie und Vielfalt auf die Straße. Während Menschen in Konstanz, Villingen, Stockach, Waldshut oder Bad Säckingen ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen, blieben die Straßen in Donaueschingen leer.