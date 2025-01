Sulzer Bürgerinitiativen gefragt Windkraft-Entscheid - diese fünf Befürchtungen gibt es

Am 23. Februar haben die Sulzer Bürger in Kernstadt und Teilorten die Wahl: Soll die Stadt ihre Waldflächen an Windkraftanlagenbetreiber verpachten oder nicht? Zwei Bürgerinitiativen engagieren sich derweil zu diesem Thema. Wir haben beide gefragt, was ihre Befürchtungen sind, sollten sie die Wahl "verlieren".