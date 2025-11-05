Straße zwischenzeitlich gesperrt: Mehrere Verletzte nach Unfall zwischen Hirrlingen und Rangendingen
Mehrere Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden und mussten vom Rettungdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Mehrere Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 391 zwischen Hirrlingen und Rangendingen verletzt worden.

Ein 21-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem BMW auf der Landesstraße von Hirrlingen herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte der junge Mann zum Überholen des Ford Fusion einer 18 Jahre alten Frau an. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte das Auto der 18-Jährigen. Anschließend übersteuerte er seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab und durchbrach die dortige Leitplanke. Danach drehte sich der BMW und kam nach etwa 70 Metern entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung in einem Acker zum Stehen. 

 

Der Unfallverursacher sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren zogen sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. 

Der BMW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. An dem Auto war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. 

Die L 391 musste während der Unfallaufnahme bis 21.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 23 Uhr war die Straße wieder komplett frei befahrbar.

 