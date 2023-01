1 Die verletzten Fahrerinnen sind vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 am Montagmittag sind zwei Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße ist zeitweise gesperrt worden.















Hechingen - Eine 23 Jahre alte Frau war mit ihrem BMW gegen 13.20 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hechingen-Nord unterwegs und wechselte hinter einem Streckenkontrollfahrzeug der Straßenmeisterei direkt auf die Überholspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten heranfahrenden Mercedes einer 50-Jährigen.

Der BMW stellte sich quer und stieß noch gegen die linken Leitplanken. Beide Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die B 27 in Fahrtrichtung Balingen für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr und eine Kehrmaschine vor Ort.