1 Aufgrund von Glatteis sind am Montagmorgen auf der B 27 bei Hechingen mehrere Unfällte passiert. (Symbolbild) Foto: dpa (Symbolbild)

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis sind am Montagmorgen auf der B 27 bei Hechingen passiert. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden. Die Straße ist vorübergehend gesperrt worden.















Link kopiert

Hechingen - Gegen 5.15 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Balingen. Dabei kam sie kurz vor der Ausfahrt Hechingen Mitte mit ihrem Auto auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Die Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, der entstandene Sachschaden an den Leitplanken und dem Polo, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Nur kurze Zeit später fuhr der 54 Jahre alte Fahrer eines Streufahrzeugs an den Verkehrsunfall heran. Nachdem dieser sein Fahrzeug abgestellt und verlassen hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 52-Jährigen, der in das Heck des Streufahrzeugs krachte. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, befreit werden. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Rettern vor Ort war, brachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Mehrere Menschen werden schwer verletzt

Etwa zeitgleich fuhr die 42-Jahre alte Fahrerin eines VW Polo auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd. Dabei geriet sie ins Schleudern und touchierte mit ihrem Wagen die rechten Leitplanken. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Der VV musste abgeschleppt werden.

Gegen 5.30 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Ford Kuga auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. In der Abfahrt zur Senke geriet sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und krachte zunächst gegen die linke Leitplanke. Dort wurde ihr Wagen abgewiesen und kollidierte in der Folge mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden BMW 120 eines 51-Jährigen. Anschließend rutschte der Ford wieder in die linken Leitplanken. Der BMW wurde gedreht und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Straße vorübergehend gesperrt

Die 57-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste der Streckenabschnitt durch die Polizei und das THW zunächst voll gesperrt werden. Nachdem sie abgestreut worden war, konnte sie kurz nach sieben Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.