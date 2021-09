Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Tannheim

7 Der Unfall passierte zwischen Tannheim und Pfaffenweiler. Foto: Marc Eich

Bei einem Unfall in Tannheim sind am Freitagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

VS-Tannheim - Auf Höhe des Sägewerks in Tannheim ist ein 78-Jähriger, der Richtung Pfaffenweiler fuhr, mit seinem Mercedes zunächst links, dann rechts in die Leitplanken geprallt. Anschließend stieß laut ersten Erkenntnissen vor Ort das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Renault zusammen, an dessen Steuer ein 24-Jähriger saß.

Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenprall in seinem Mercedes eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Landstraße gesperrt

Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Laut ersten Vermutungen könnte der 78-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr geraten sein.

Die Landstraße zwischen Tannheim und Pfaffenweiler ist derzeit gesperrt. Die Feuerwehren aus Villingen, Tannheim und Pfaffenweiler waren im Einsatz. Außerdem vor Ort waren drei Rettungswagen sowie zwei Notärzte, von denen einer mit einem Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle geflogen wurde.