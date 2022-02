1 An der Beinberger Steige plumpsten Felsen auf die Straße. Wegen Waldarbeiten ist die Strecke derzeit ohnehin gesperrt. Foto: Lang

Die Beinberger Steige ist derzeit wegen Forstarbeiten ohnehin gesperrt. Der Regen der vergangenen Tage hat jetzt dazu geführt, dass Felsen auf die Straße plumpsten.















Bad Liebenzell-Beinberg - Momentan gibt es auf der Beinberger Steige keinen Verkehr. Nur der eine oder andere Fußgänger ist dort anzutreffen. Der Forst hat die Strecke wegen Waldarbeiten gesperrt. Aufgrund der vielen Niederschläge in den vergangenen Tagen wurden aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch Felsen direkt an der Straße unterspült. "Durch den Frost und den Tauwechsel rutschten die Felsen und ein Teil der Böschung ab", teilte Janina Dinkelaker am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Nach den Kenntnissen des Landratsamtes passierte der Vorfall bereits in der vergangenen Woche. Am Mittwoch waren der zuständige Revierleiter, Förster Jörg Krax, und ein Vertreter der Straßenmeisterei Calw vor Ort, um das weitere Vorgehen zu besprechen, sagte Johannes Fünfgeld am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Fünfgeld ist stellvertretender Leiter des Forstbezirks Nordschwarzwald und dessen Pressesprecher.

Probleme mit Steinschlag

Dinkelaker teilte dazu mit, dass das lose Bodenmaterial sowie die Steine am Freitag abgetragen werden. "Dann kann beurteilt werden, ob weitere Maßnahmen notwendig sind", so die Pressesprecherin des Landratsamtes. Die Straßenmeisterei Calw gehe aktuell davon aus, dass dies nicht der Fall sein werde und die Straße nach Beendigung der Waldarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben werden könne. "Die Forstverwaltung hat noch bis zum 12. März eine verkehrsrechtliche Anordnung für die Vollsperrung", schrieb Dinkelaker dazu per E-Mail. "An der Beinberger Steige gibt es allgemein Probleme mit Steinschlag, teils werden die Steine vom Wild losgetreten oder werden durch Niederschlag unterspült", teilte Dinkelaker mit. "Die Beinberger Steige wird im Zuge der Streckenkontrolle regelmäßig auf lose Steine kontrolliert. Diese werden dann sofort aus dem Gelände entfernt", versicherte sie.