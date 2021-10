2 Die schwere Kette rutschte während der Fahrt auf dem Anhänger und brachte diesen so aus dem Gleichgewicht. Foto: Heidepriem

Ein Anhänger ist am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5507 zwischen Sulz und Bergfelden umgekippt.















Sulz - Auf dem Weg in Fahrtrichtung Bergfelden war ein mit einer Forst-Reifenkette beladener Anhänger in einer Linkskurve nahe der Bergfelder Klinge in Richtung Fahrbahnmitte gekippt. Die schwere Kette rutschte nach ersten Informationen vor Ort wohl während der Fahrt auf dem Anhänger und brachte diesen so aus dem Gleichgewicht.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.15 Uhr alarmiert und half beim Aufstellen des gekippten Anhängers sowie beim Binden von ausgelaufenem Hydrauliköl. Unter Leitung von Stadtbrandmeister Eugen Heizmann waren vier Fahrzeuge und acht Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Polizei und Feuerwehr sperrten die Straße während den Aufräumarbeiten ab.