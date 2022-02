3 Mit einem Schild wird in der Landesstraße 343 in Richtung Ortseingang von Bad Liebenzell auf die Einmündung in die Hölderlinstraße aufmerksam gemacht. Außerdem ist dort die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt, obwohl sich der Bereich laut Straßenverkehrs-Ordnung außerhalb einer Ortschaft befindet. Foto: Krokauer

Das Landratsamt Calw hat auf der Unterhaugstetter Straße in Bad Liebenzell im vergangenen Jahr die Beschilderung geändert. In der Kurstadt ist man alles andere als glücklich über die Neuregelung.















Bad Liebenzell - So mancher Anwohner ist der Ansicht, dass die Autofahrer in der Unterhaugstetter Straße in Bad Liebenzell viel zu schnell unterwegs sind. Im Fokus stehen dabei die Einmündungen in die Hölderlinstraße, aber vor allem in die Anwesen Unterhaugstetter Straße 18 und 20. Dort ist die Situation besonders unübersichtlich.